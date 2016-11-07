Українські сумоїсти отримали 72 нагороди на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські спортсмени отримали 72 нагороди на чемпіонаті Європи з сумо серед юніорів, юнаків та дітей, що проходив у Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
“У підсумку європейської першості в активі української збірної 72 нагороди, 18 з яких найвищого ґатунку. Так 23 медалі до командного заліку здобули юніори. За різними ваговими категоріями наші співвітчизники дев’ять разів підіймалися на найвищий щабель п’єдесталу. Також у їх медальному доробку три срібні та 11 бронзових нагород”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що юнацька українська команда отримала 49 нагород: 9 золотих, 11 срібних та 29 бронзових медалей.
“Участь у змаганнях взяли 300 спортсменів, які представляли 16 команд”, — додали у Мінмолодьспорту.
Як повідомляв УНН, українські гімнасти Олег Верняєв та Ангеліна Кисла здобули перемогу у командній першості на турнірі у Швейцарії Swiss Cup Zürich 2016.