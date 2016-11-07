Украинские сумоисты получили 72 награды на чемпионате Европы

"По итогам европейского первенства в активе украинской сборной 72 награды, 18 из которых высшей пробы. Так, 23 медали в командном зачёте завоевали юниоры. По разным весовым категориям наши соотечественники девять раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в их медальном зачете три серебряные и 11 бронзовых наград", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что юношеская украинская команда получила 49 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых медалей.

"Участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов, представлявших 16 команд", - добавили в Минмолодспорта.

Как сообщал УНН, украинские гимнасты Олег Верняев и Ангелина Кислая одержали победу в командном первенстве на турнире в Швейцарии Swiss Cup Zürich 2016.