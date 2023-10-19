Українські ССО спалили три російські танки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На передовій бійці ССО виявили і знищили три танки ворога. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України, передає УНН.
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Зазначається, що під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку.
Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку.
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