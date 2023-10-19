Украинские ССО сожгли три российских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На передовой бойцы ССО обнаружили и уничтожили три танка врага. Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику.
Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику.
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