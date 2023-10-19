Украинские ССО сожгли три российских танка

Детали

Отмечается, что во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику.

Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику.

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