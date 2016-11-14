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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Українські самбісти завоювали вісім медалей на чемпіонаті світу в Болгарії

Українські самбісти завоювали вісім медалей на чемпіонаті світу в Болгарії

Київ • УНН

 • 6704 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Софії (Болгарія) триває чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків і жінок на якому українські спортсмени здобули ряд нагород, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

У доробку збірної України на кінець третього змагального дня — вісім нагород.

Чемпіонкою світу у ваговій категорії 72 кг стала Наталія Смаль, віце-чемпіонський титул першості вибороли Анастасія Шевченко (60 кг), у бойовому розділі - Андрій Кучеренко (57 кг) та Максим Риндовський (82 кг).

Бронзові нагороди завоювали Марія Буйок (52 кг), Тетяна Савенко (64 кг), Галина Ковальська (80 кг) та Рамзік Тоноян у бойовому розділі (+100 кг).

Нагадаємо, що світова першість самбо триває з 10 по 14 листопада.

Як повідомляв УНН, відразу 27 представників України змагаються на ЧС в Болгарії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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