Українські самбісти завоювали вісім медалей на чемпіонаті світу в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Софії (Болгарія) триває чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків і жінок на якому українські спортсмени здобули ряд нагород, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
У доробку збірної України на кінець третього змагального дня — вісім нагород.
Чемпіонкою світу у ваговій категорії 72 кг стала Наталія Смаль, віце-чемпіонський титул першості вибороли Анастасія Шевченко (60 кг), у бойовому розділі - Андрій Кучеренко (57 кг) та Максим Риндовський (82 кг).
Бронзові нагороди завоювали Марія Буйок (52 кг), Тетяна Савенко (64 кг), Галина Ковальська (80 кг) та Рамзік Тоноян у бойовому розділі (+100 кг).
Нагадаємо, що світова першість самбо триває з 10 по 14 листопада.
Як повідомляв УНН, відразу 27 представників України змагаються на ЧС в Болгарії.