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15 марта, 19:03 • 110976 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154548 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130232 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123310 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108614 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103444 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100074 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские самбисты завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Болгарии

Украинские самбисты завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Болгарии

Киев • УНН

 • 6704 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Софии (Болгария) продолжается чемпионат мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин, в котором украинские спортсмены завоевали ряд наград, передает УНН со ссылкой на Минмолодспорта.

В активе сборной Украины на конец третьего соревновательного дня - восемь наград.

Чемпионкой мира в весовой категории 72 кг стала Наталья Смаль, вице-чемпионский титул первенства завоевали Анастасия Шевченко (60 кг), в боевом разделе - Андрей Кучеренко (57 кг) и Максим Рындовский (82 кг).

Бронзовые награды завоевали Мария Буек (52 кг), Татьяна Савенко (64 кг), Галина Ковальская (80 кг) и Рамзик Тоноян в боевом разделе (+100 кг).

Напомним, что мировое первенство самбо продлится с 10 по 14 ноября.

Как сообщал УНН, сразу 27 представителей Украины соревнуются на ЧМ в Болгарии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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