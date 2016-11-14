Украинские самбисты завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Софии (Болгария) продолжается чемпионат мира по борьбе самбо среди мужчин и женщин, в котором украинские спортсмены завоевали ряд наград, передает УНН со ссылкой на Минмолодспорта.
В активе сборной Украины на конец третьего соревновательного дня - восемь наград.
Чемпионкой мира в весовой категории 72 кг стала Наталья Смаль, вице-чемпионский титул первенства завоевали Анастасия Шевченко (60 кг), в боевом разделе - Андрей Кучеренко (57 кг) и Максим Рындовский (82 кг).
Бронзовые награды завоевали Мария Буек (52 кг), Татьяна Савенко (64 кг), Галина Ковальская (80 кг) и Рамзик Тоноян в боевом разделе (+100 кг).
Напомним, что мировое первенство самбо продлится с 10 по 14 ноября.
Как сообщал УНН, сразу 27 представителей Украины соревнуются на ЧМ в Болгарии.