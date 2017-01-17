Українські музиканти зіграли мелодію із серіалу "Шерлок" на бандурі та баяні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Український гурт B&B project зіграв саундтрек до культового серіалу "Шерлок", передає УНН з посиланням на Youtube-канал колективу.
За словами музикантів, серіал "Шерлок" є одним з найрейтинговіших у світі, тому їм цікаво було повторити мелодію із нього на бандурі та баяні.
"Ця композиція написана двома композиторами - Девідом Арнольдом та Майклом Прайсом і чудово звучить на українських народних інструментах. Нещодавно вийшов новий сезон цього серіалу, і ми вирішили передивитись всі серії. Прослуховуючи кожен раз саундтрек, мелодія з кожним разом зачаровувала все більше і більше, і просто не виходила з голови. Зігравши мелодію, було таке враження, що ця композиція написана для бандури і баяну, все досить гармонійно розклалось по поличкам, і грається без зайвих зусиль", - зазначив соліст колективу Сергій Шамрай.
Як повідомляв УНН, рейтинги серіалу "Шерлок" впали після витоку фіналу в інтернет.