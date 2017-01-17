Украинские музыканты сыграли мелодию из сериала "Шерлок" на бандуре и баяне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская группа B&B project сыграла саундтрек к культовому сериалу "Шерлок", передает УНН со ссылкой на Youtube-канал коллектива.
По словам музыкантов, сериал "Шерлок" является одним из самых рейтинговых в мире, поэтому им было интересно повторить мелодию из него на бандуре и баяне.
"Эта композиция написана двумя композиторами - Дэвидом Арнольдом и Майклом Прайсом и прекрасно звучит на украинских народных инструментах. Недавно вышел новый сезон этого сериала, и мы решили пересмотреть все серии. Прослушав каждый раз саундтрек мелодия с каждым разом очаровывала все больше и больше, и просто не выходила из головы. Сыграв мелодию, было такое впечатление, что эта композиция написана для бандуры и баяна, все достаточно гармонично разложилось по полочкам, и играет без лишних усилий", - отметил солист коллектива Сергей Шамрай.
Как сообщал УНН, рейтинги сериала "Шерлок" упали после утечки финала в интернет.