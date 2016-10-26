Українські медики їдуть за кордон через відсутність мотивації у професійній діяльності – МОЗ

“На сьогоднішній день ні для кого не секрет, що умови праці медпрацівників в Україні бажають бути кращими. Це стосується не виключно лише заробітної плати, це стосується мотивації персоналу до своєї професійної діяльності. У нас немає офіційної статистики, але з того, що до нас надходить інформація (не статистична), то це, як правило, більше стосується областей, які ближче розташовані до прикордонних зон. Ні для кого не секрет і той факт, що в тих країнах, які близько межують з Україною, є суттєвий дефіцит кадрів, особливо середнього медичного персоналу. І багато хто їде за кордон, у тому числі нелегально”, — повідомив він.

Р.Ілик також відзначив, що одним із шляхів покращення мотивації у професійній діяльності лікарів є зміна законодавства у сфері ліцензування профдіяльності медперсоналу. Адже відповідно до чинного законодавства, в Україні ліцензуванню підлягає сама медична практика як господарський вид діяльності, у той час як у більшості передових країн ліцензії отримують самі медпрацівники.

“Якраз у цьому напрямку, в рамках реформ, які МОЗ планує впроваджувати з 2018 року, ми започатковуємо роботу, напрямки якої стосуються змін у частині ліцензування професійної діяльності медпрацівника. Тобто, станом на сьогодні у нас ліцензується сама медична практика як господарський вид діяльності, а у більшості передових країн, ми бачимо, що ліцензії отримують безпосередньо самі медпрацівники. На наш погляд, в рамках реформ, які розпочинаються з первинної ланки, це дає можливості більшій кількості медпрацівників якраз працювати у форматі індивідуальних практик, в тому числі приватних. Ми розуміємо, що потрібні зміни до чинного законодавства, потрібні підзаконні акти, які врегулюють це питання. Це важливий аспект, який дасть можливість у цьому полі вибудувати правильну мотивацію медпрацівника до своєї діяльності”, — відзначив він.

Також, за словами Р.Ілика, аби пришвидшити реформу у сфері системи охорони здоров’я, Україна має застосувати комплексний підхід.

“Так, питання реформи галузі стоїть гостро. І безумовно, ця реформа має бути комплексною. Зміни, які ми хочемо впроваджувати, повинні відбуватися по кількох паралельних напрямках. Наприклад, у 2017 році те, що ми найбільше хочемо зробити — це реформування галузі на первинній ланці. Далі все поетапно”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.

Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — зазначив О.Спіженко.

При цьому, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.