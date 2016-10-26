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Украинские медики едут за границу из-за отсутствия мотивации в профессиональной деятельности - Минздрав

Киев • УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня не является секретом тот факт, что условия труда медработников в Украине оставляют желать лучшего. Речь идет не только о низком уровне заработной платы, но и отсутствии мотивации в профессиональной деятельности врачей. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

"На сегодняшний день ни для кого не секрет, что условия труда медработников в Украине оставляют желать лучшего. Это касается не только лишь заработной платы, это касается мотивации персонала к своей профессиональной деятельности. У нас нет официальной статистики, но из того, что к нам поступает информация (не статистическая), то это, как правило, больше касается областей, которые ближе расположены к пограничным зонам. Ни для кого не секрет и тот факт, что в тех странах, которые близко граничат с Украиной, есть существенный дефицит кадров, особенно среднего медицинского персонала. И многие едут за границу, в том числе нелегально", - сообщил он.

Р.Илык также отметил, что одним из путей улучшения мотивации в профессиональной деятельности врачей является изменение законодательства в сфере лицензирования профдеятельности медперсонала. Ведь согласно действующему законодательству, в Украине лицензированию подлежит сама медицинская практика как хозяйственный вид деятельности, в то время как в большинстве передовых стран лицензии получают сами медработники.

"Как раз в этом направлении, в рамках реформ, которые Минздрав планирует внедрять с 2018 года, мы начинаем работу, направления которой касаются изменений в части лицензирования профессиональной деятельности медработника. То есть, на сегодня у нас лицензируется сама медицинская практика как хозяйственный вид деятельности, а в большинстве передовых стран, мы видим, что лицензии получают непосредственно сами медработники. На наш взгляд, в рамках реформ, которые начинаются с первичного звена, это позволяет большему количеству медработников работать в формате индивидуальных практик, в том числе частных. Мы понимаем, что нужны изменения в действующее законодательство, нужны подзаконные акты, которые урегулируют этот вопрос. Это важный аспект, который даст возможность в этом поле выстроить правильную мотивацию медработника к своей деятельности", - отметил он.

Также, по словам Р.Илыка, чтобы ускорить реформу в сфере системы здравоохранения, Украина должна применить комплексный подход.

"Да, вопрос реформы отрасли стоит остро. И безусловно, эта реформа должна быть комплексной. Изменения, которые мы хотим внедрять, должны происходить по нескольким параллельным направлениям. Например, в 2017 году то, что мы больше всего хотим сделать - это реформирование отрасли на первичном звене. Далее все поэтапно", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы.

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с замахом на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, а кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.

При этом, по словам народного депутата К.Ярынича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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