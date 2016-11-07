Українські гімнасти здобули перемогу на турнірі у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські гімнасти Олег Верняєв та Ангеліна Кисла здобули перемогу у командній першості на турнірі у Швейцарії Swiss Cup Zürich 2016. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“Українські гімнасти Олег Верняєв та Ангеліна Кисла у командній першості перемогли на Кубку „Swiss Cup Zürich 2016“”, — йдеться у повідомленні.
О.Верняєв та А.Кисла отримали 86,05 бала, на другому місці — росіяни М.Ігнатьєв та А.Мельникова (85,75), на третьому — німці М.Нгуєн и К.Буї (85,550).