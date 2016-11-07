Украинские гимнасты завоевали победу на турнире в Швейцарии

"Украинские гимнасты Олег Верняев и Ангелина Кислая в командном первенстве победили на Кубке "Swiss Cup Zürich 2016"", - говорится в сообщении.

О.Верняев и А.Кислая получили 86,05 балла, на втором месте - россияне М.Игнатьев и А.Мельникова (85,75), на третьем - немцы М.Нгуен и К.Буи (85,550).