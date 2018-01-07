Українські держвідомства на Різдво "поколядували" у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Українські державні відомства процитували колядку "Народився Бог на санях..." на офіційному аккаунті України у Twitter, передає УНН.
На аккаунті України у Twitter на Різдво 7 січня з'явився твіт із першим рядком колядки "Народився Бог на санях...". У відповідь до цього допису різні українські державні відомства залишили свої твіти, продовжуючи колядку.
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Так, колядку на слова українського поета Богдана-Ігоря Антонича процитували Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Нацбанк, Адміністрація Президента, Мінекономрозвитку, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія, Міністерство освіти і науки, Держприкордонслужба, Нафтогаз, Мін'юст та Укрпошта.
Нагадаємо, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.
Народився Бог на санях...— Ukraine / Україна (@Ukraine) 7 января 2018 г.