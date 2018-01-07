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Украинские госведомства на Рождество "поколядовали" в Twitter

Киев • УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Украинские государственные ведомства процитировали колядку "Народився Бог на санях...." на официальном аккаунте Украины в Twitter, передает УНН.

Украинские госведомства на Рождество "поколядовали" в Twitter

На аккаунте Украины в Twitter на Рождество 7 января появился твит с первой строкой колядки "Народився Бог  на санях...". В ответ к этому сообщению различные украинские государственные ведомства оставили свои твиты, продолжая колядку.

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Так, колядку на слова украинского поэта Богдана-Игоря Антонича процитировали Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Нацбанк, Администрация Президента, Минэкономразвития, Национальная полиция, Министерство внутренних дел, Нацгвардия, Министерство образования и науки, Госпогранслужба, Нафтогаз, Минюст и Укрпочта.

Напомним, 7 января христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Родился Бог санях ...

- Ukraine / Украина (@Ukraine) 7 января 2018 г.

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