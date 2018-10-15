Українські борці стали другими на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА посіла друге командне місце на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА, що проходив в іспанському місті Гвадалахара, інформує УНН з посиланням на Федерацію змішаних єдиноборств ММА України.
На рахунку наших спортсменів десять нагород: одне "золото", п'ять срібних медалей та чотири "бронзи".
Чемпіонкою Європи стала Олександра Пиріг, срібними призерами - Анастасія Світківська, Володимир Баришев, Іван Горлач, Дмитро Ружицький та Дмитро Сєкіра, а бронзові медалі здобули Вадим Польовий, Віталій Якименко, Олексій Бондаренко та Людвік Шолінян.
Нагадаємо, що боєць змішаних єдиноборств Нурмагомедов викликав на боксерській бій Флойда Мейвезера.