Українські борці стали другими на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств

На рахунку наших спортсменів десять нагород: одне "золото", п'ять срібних медалей та чотири "бронзи".



Чемпіонкою Європи стала Олександра Пиріг, срібними призерами - Анастасія Світківська, Володимир Баришев, Іван Горлач, Дмитро Ружицький та Дмитро Сєкіра, а бронзові медалі здобули Вадим Польовий, Віталій Якименко, Олексій Бондаренко та Людвік Шолінян.



Нагадаємо, що боєць змішаних єдиноборств Нурмагомедов викликав на боксерській бій Флойда Мейвезера.