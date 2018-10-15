Нурмагомедов забажав боксерський бій із непереможним Мейвезером

"Ми обидва ніколи не програвали. Чому б і ні? Давай! У цих джунглях тільки один король - це я, тому що мені вдалося звалити Конора, а йому ні. І я зробив це легко", - звернувся до американця боєць зі змішаних єдиноборств.



Примітно, що саме з Макгрегором обидва спортсмени провели свої попередні бої: Мейвезер ще в серпні 2017-го переміг ірландця у боксерському бою, а росіянин у вересні здобув достроково звитягу у бою в октагоні.



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Як повідомлялося раніше, Нурмагомедову запропонували виступати у реслінгу після того, як він поставив ультиматум президенту UFC.