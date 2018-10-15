Нурмагомедов пожелал боксерский бой с непобедимым Мейвезером

"Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король - это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко", - обратился к американцу боец ​​по смешанным единоборствам.



Примечательно, что именно с Макгрегором оба спортсмена провели свои предыдущие бои: Мейвезер еще в августе 2017 года победил ирландца в боксерском бою, а россиянин в сентябре получил досрочно победу в бою в октагоне.



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Как сообщалось ранее, Нурмагомедову предложили выступать в рестлинге после того, как он поставил ультиматум президенту UFC.