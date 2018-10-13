Чемпіону світу Нурмагомедову запропонували перейти в реслінг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Чемпіон зі змішаних єдиноборств (UFC) у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може продовжити кар’єру у професійному реслінгу, інформує УНН з посиланням на Twitter бійця з РФ.
Нурмагомедов, який має 27 перемог в 27 поєдинках, отримав запрошення з найбільшої компанії професійного реслінгу — WWE. “WWE запропонували мені виступати за них. Що ви думаєте про це, хлопці?”, — запитав боєць у своєму мікроблозі.
Відзначимо, що з ММА в реслінг раніше перейшла суперзірка UFC Ронда Роузі. Крім того, відомий американський рестлер Брок Леснар є єдиним володарем титулів в UFC, WWE, NCAA і NJPW.
Нагадаємо, вчора росіянин та ірландець Макгрегор отримали тимчасову дискваліфікацію після свого очного поєдинку.