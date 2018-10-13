Чемпиону мира Нурмагомедову предложили перейти в реслинг

Нурмагомедов, который имеет 27 побед в 27 поединках, получил приглашение из крупнейшей компании профессионального реслинга — WWE. “WWE предложили мне выступать за них. Что вы думаете об этом, ребята?”, — спросил боец ​​в своем микроблоге.

Отметим, что по ММА в реслинг ранее перешла суперзвезда UFC Ронда Роузи. Кроме того, известный американский рестлер Брок Леснар является единственным обладателем титулов в UFC, WWE, NCAA и NJPW.

Напомним, вчера россиянин и ирландец Макгрегор получили временную дисквалификацию после своего очного поединка.