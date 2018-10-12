Бійці Нурмагомедов та Макгрегор отримали тимчасову дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов та його колишній супротивник ірландець Конор Макгрегор отримали покарання через витівки після поєдинку, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Атлетична комісія штату Невада (США) тимчасово дискваліфікувала обох бійців змішаного стилю. Відсторонення триватиме з 15 по 24 жовтня, коли комісія збереться для голосування по санкціям. Тоді покарання для росіянина та ірландця можуть носити більш жорсткий характер.
Примітно, що Нурмагомедов після перемоги над ірландцем переліз через октагон та влаштував бійку у глядацьких місцях із командою Макгрегора. Сам ірландець також виліз на сітку в одному із моментів.
Нагадаємо, Нурмагомедов підтвердив факт, що йому не виплатили гонорар за бій, а також пригрозив президенту UFC.