Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили временную дисквалификацию

Атлетическая комиссия штата Невада (США) временно дисквалифицировала обоих бойцов смешанного стиля. Отстранение продлится с 15 по 24 октября, когда комиссия соберется для голосования по санкциям. Тогда наказание для россиянина и ирландца могут носить более жесткий характер.

Примечательно, что Нурмагомедов после победы над ирландцем перелез через октагон и устроил драку на зрительных местах с командой Макгрегора. Сам ирландец также вылез на сетку в одном из моментов.

Напомним, Нурмагомедов подтвердил факт, что ему не выплатили гонорар за бой, а также пригрозил президенту UFC.