Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили временную дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его бывший противник ирландец Конор МакГрегор получили наказание за выходки после поединка, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Атлетическая комиссия штата Невада (США) временно дисквалифицировала обоих бойцов смешанного стиля. Отстранение продлится с 15 по 24 октября, когда комиссия соберется для голосования по санкциям. Тогда наказание для россиянина и ирландца могут носить более жесткий характер.
Примечательно, что Нурмагомедов после победы над ирландцем перелез через октагон и устроил драку на зрительных местах с командой Макгрегора. Сам ирландец также вылез на сетку в одном из моментов.
Напомним, Нурмагомедов подтвердил факт, что ему не выплатили гонорар за бой, а также пригрозил президенту UFC.