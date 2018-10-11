Нурмагомедов поставив ультиматум президенту UFC

“Чому ви нікого не звільнили, коли їх команда напала на автобус натовпом і поранила пару чоловік, адже вони могли вбити когось там, чому ніхто нічого не говорить про образи моєї батьківщини, релігії, нації, сім’ї. Чому ви повинні карати саме мою команду, коли билися обидві команди, якщо ви скажете що я це почав, то я не згоден, я закінчив розпочате ним. У будь-якому випадку, так покарайте мене, причому тут Зубайра Тухугов?”, — звернувся росіянин до Вайта.

“Якщо ви думаєте, що я буду мовчати, то ви помиляєтеся, ви скасували бій Зубайри і хочете звільнити його, тільки за те, що він вдарив Конора, після того як Конор перший вдарив мого іншого Брата, на камері все видно. То знайте, що ви і мене втратите разом з ним, у нас в Росії ми своїх не кидаємо і я за свого Брата піду до кінця і якщо ви все таки зважитеся його звільнити, то і мені не забудьте відправити розірваний контракт, в іншому випадку я сам його порву”, — сказано у повідомленні Нурмагомедова.

Також росіянин додав, що до сих пір не отримав належну йому фінансову компенсацію за бій із Макгрегором.

“І так мало не забув і гонорар мій, який ви не віддаєте і з яким ви так возитеся, можете залишити собі, тільки дивіться щоб він у вас в горлі не застряг, ми свою честь відстояли і це найголовніше, а за Братів ми йдемо до кінця”, — підсумував боєць.

Як повідомлялося раніше, Нурмагомедов погрожував розбити автомобіль голові UFC.