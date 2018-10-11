Нурмагомедов поставил ультиматум президенту UFC

“Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то, почему никто ничего не говорит об оскорблениях моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причем здесь Зубайра Тухугов?”, — обратился россиянин к Уайта.

“Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайр и хотите освободить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я своего Брата пойду до конца и если вы все же решитесь его освободить, то и мне не забудьте отправить расторгнут контракт, в противном случае я сам его порву”, — говорится в сообщении Нурмагомедова.

Также россиянин добавил, что до сих пор не получил причитающуюся ему финансовую компенсацию за бой с МакГрегором.

“И так чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтобы он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идем к конца”, — подытожил боец.

Как сообщалось ранее, Нурмагомедов угрожал разбить автомобиль голове UFC.