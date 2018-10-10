Нурмагомодев пригрозив голові UFC розбити авто у випадку не повернення поясу

"Дейна, тобі пощастило, що ти віддав мені мій пояс. Інакше я розбив би твій автомобіль. Я знаю твоє місце для паркування", - сказано в повідомленні Нурмагомедова.



Нагадаємо, що після перемоги над ірландцем Конором Макгрегором, Нурмагомедов переліз через октагон та накинувся на команду Макгрегора, влаштувавши штовханину та бійку.



Як повідомляв УНН, росіянину притримували гонорар та могли позбавити титулу чемпіона.