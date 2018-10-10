Нурмагомодев пригрозил главе UFC разбить авто в случае не возврата пояса

"Дэйна, тебе повезло, что ты отдал мне мой пояс. Иначе я разбил бы твой автомобиль. Я знаю твое место для парковки", - говорится в сообщении Нурмагомедова.



Напомним, что после победы над ирландцем Конором МакГрегором, Нурмагомедов перелез через октагон и набросился на команду Макгрегора, устроив потасовку и драку.



Как сообщал УНН, россиянину придерживали гонорар и могли лишить титула чемпиона.