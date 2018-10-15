Украинские борцы стали вторыми на чемпионате Европы по смешанным единоборствам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сборная Украины по смешанным единоборствам ММА заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА, проходившем в испанском городе Гвадалахара, информирует УНН со ссылкой на Федерацию смешанных единоборств ММА Украины.
На счету наших спортсменов десять наград: одно "золото", пять серебряных медалей и четыре "бронзы".
Чемпионкой Европы стала Александра Пирог, серебряными призерами - Анастасия Свиткивська, Владимир Барышев, Иван Горлач, Дмитрий Ружицкий и Дмитрий Секира, а бронзовые медали завоевали Вадим Полевой, Виталий Якименко, Алексей Бондаренко и Людвик Шолинян.
Напомним, что боец смешанных единоборств Нурмагомедов вызвал на боксерской бой Флойда Мейвезера.