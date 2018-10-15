Украинские борцы стали вторыми на чемпионате Европы по смешанным единоборствам

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 63552 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116826 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124815 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164564 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151686 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139931 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130166 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178074 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118280 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украинские борцы стали вторыми на чемпионате Европы по смешанным единоборствам

Украинские борцы стали вторыми на чемпионате Европы по смешанным единоборствам

Киев  •  УНН

 • 14688 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сборная Украины по смешанным единоборствам ММА заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА, проходившем в испанском городе Гвадалахара, информирует УНН со ссылкой на Федерацию смешанных единоборств ММА Украины.

На счету наших спортсменов десять наград: одно "золото", пять серебряных медалей и четыре "бронзы".

Чемпионкой Европы стала Александра Пирог, серебряными призерами - Анастасия Свиткивська, Владимир Барышев, Иван Горлач, Дмитрий Ружицкий и Дмитрий Секира, а бронзовые медали завоевали Вадим Полевой, Виталий Якименко, Алексей Бондаренко и Людвик Шолинян.

Напомним, что боец смешанных единоборств Нурмагомедов вызвал на боксерской бой Флойда Мейвезера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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