Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні аграрії зібрали вже 25,3 млн тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Жнива 2022 тривають. Станом на 25 серпня в Україні намолочено 25,3 млн тонн зерна", - повідомили у міністерстві.
Деталі
Так, у розрізі культур:
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- пшениці обмолочено 4,6 млн га (98%), намолочено 18,8 млн тонн (врожайність – 40,8 ц/га),
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- ячменю обмолочено 1,6 млн га (99%), намолочено 5,5 млн тонн (врожайність – 34,6 ц/га),
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- гороху обмолочено 108,8 тис. га (98%), намолочено 246,1 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га)
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- гречки обмолочено 1,6 тис. га (1%), намолочено 2,0 тис. тонн (врожайність – 13,2 ц/га)
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- проса обмолочено 4,1 тис. га (9%), намолочено 9,1 тис. тонн (врожайність – 21,9 ц/га).
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Збирання зернових та зернобобових культур, як повідомляється, проведено на площі 6,6 млн га (59%) при врожайності 38,4 ц/га.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур, за даними Мінагрополітики, у аграріїв Хмельниччини – 62,3 ц/га. У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн тонн увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина.
Окрім того повідомляється, що збирання соняшника проведено на площі 23,5 тис. га, (1%) намолочено 18,8 тис. тонн насіння при врожайності 8,0 ц/га. А ріпаку зібрали на площі 1 млн 85 тис. га, (99%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га.
"Аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи", - зауважили у відомстві.
Доповнення
Україна експортувала вже 720 тис. тонн продовольства "зерновим коридором".