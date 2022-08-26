Украинские аграрии собрали более 25 млн. тонн зерна нового урожая

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"Жатва 2022 года продолжается. По состоянию на 25 августа в Украине намолочено 25,3 млн тонн зерна", - сообщили в министерстве.

Детали

Так, в разрезе культур:



пшеницы обмолочено 4,6 млн га (98%), намолочено 18,8 млн тонн (урожайность – 40,8 ц/га),



ячменя обмолочено 1,6 млн га (99%), намолочено 5,5 млн тонн (урожайность – 34,6 ц/га),



гороха обмолочено 108,8 тыс. га (98%), намолочено 246,1 тыс. тонн (урожайность – 22,6 ц/га)



гречихи обмолочено 1,6 тыс. га (1%), намолочено 2,0 тыс. тонн (урожайность – 13,2 ц/га)



проса обмолочено 4,1 тыс. га (9%), намолочено 9,1 тыс. тонн (урожайность – 21,9 ц/га).



Уборка зерновых и зернобобовых культур, как сообщается, проведена на площади 6,6 млн га (59%) при урожайности 38,4 ц/га.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур, по данным Минагрополитики, у аграриев Хмельницкой области – 62,3 ц/га. В тройку лидеров по намолоту зерна более 2 млн тонн вошли: Днепропетровская, Кировоградская и Одесская области.

Кроме того, сообщается, что уборка подсолнечника проведена на площади 23,5 тыс. га, (1%) намолочено 18,8 тыс. тонн семян при урожайности 8,0 ц/га. А рапса собрали на площади 1 млн 85 тыс. га, (99%) намолочено 3,1 млн тонн семян при урожайности 28,4 ц/га.

"Аграрии Винницкой области, Закарпатья, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой областей, Буковины и Черниговской области завершили сбор культур ранней группы", - отметили в ведомстве.

Дополнение

Украина экспортировала уже 720 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором".