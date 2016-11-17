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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21344 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42417 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66200 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 136895 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200121 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190776 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211471 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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2 квітня, 07:07 • 196889 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152258 перегляди

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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські АЕС за добу виробили 256,16 млн кВт-г електроенергії

Українські АЕС за добу виробили 256,16 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 7570 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулої доби, 16 листопада, станціями вироблено 256,16 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Сьогодні, 17 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 59-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 23-а доба капітального планового ремонту.

Окрім того, на енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 40-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 000 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 765 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.

Українські Національні Новини

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