Украинские АЭС за сутки произвели 256,16 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 16 ноября, станции выработали 256,16 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 59-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 23-е сутки капитального планового ремонта.
Кроме того, на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС сороковые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 765 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.