Украинские АЭС за сутки произвели 256,16 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 59-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 23-е сутки капитального планового ремонта.

Кроме того, на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС сороковые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 765 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.