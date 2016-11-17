Українське науково-дослідницьке судно "Іскатєль" вийшло в рейс
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в Одесі із порту “Геологічний” вийшло у море єдине в Україні науково-дослідне судно “Іскатель”, передає кореспондент УНН.
Судно, на борту якого 27 членів екіпажів, на 10 днів вийшло у море на дослідження шельфу Чорного моря.
Рейсове завдання передбачає виконання пошуково-детальних нафтогазопошукових сейсморозвідувальних і геохімічних робіт в межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину, район робіт — Північно-західний шельф Чорного моря.
“Науково-дослідне судно „Іскатель“ після трьохрічної перерви нарешті розпочинає морські геолого-геофізичні дослідження. Це унікальне судно для виконання сейсморозвідувальних робіт як звичайної середньо частотної модифікації, так і високочастотної. Низький рівень шуму двигунів забезпечує високу якість сейсмічного матеріалу і його геологічну інформативність”, — зазначив капітан науково-дослідного судна “Іскатель” Максим Ломакін.
Т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін зауважив, що південний регіон країни найменш вивчений і один із перспективних, шельф Чорного моря освоєний лише на 4%. А тому у планах провести комплексні геофізичні і геохімічні дослідження (за напрямком нафта і газ) з ціллю виявлення і підготовки до пошуково-розвідувального буріння перспективних на ВВ (вуглеводні об’єкти — ред.) об’єктів.