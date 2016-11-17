Украинское научно-исследовательское судно "Искатель" вышло в рейс
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Одессе из порта "Геологический" вышло в море единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель", передает корреспондент УНН.
Судно, на борту которого 27 членов экипажей, на 10 дней вышло в море на исследование шельфа Черного моря.
Рейсовое задание предусматривает выполнение поисково-детальных нефтегазопоисковых сейсморазведочных и геохимических работ в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ - Северо-западный шельф Черного моря.
"Научно-исследовательское судно "Искатель" после трехлетнего перерыва наконец начинает морские геолого-геофизические исследования. Это уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как в обычной средне частотной модификации, так и высокочастотной. Низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность", - отметил капитан научно-исследовательского судна "Искатель" Максим Ломакин.
И.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин отметил, что южный регион страны наименее изучен и один из перспективных, шельф Черного моря освоен лишь на 4%. Поэтому в планах провести комплексные геофизические и геохимические исследования (по направлению нефть и газ) с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных на УО (углеводороды объекты - ред.) объектов.