Українська тенісистка стала переможницею кваліфікації турніру WTA Premier 5
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала кваліфікацію на турнірі WTA Premier 5 з призовим фондом 2,828 млн. дол. в Ухані (Китай), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Протистояння із 2 сіяною Ребекою Петерсон тривало 2 години і 17 хвилин. У вирішальній партії тенісистки оформили по два брейки (4:4), українка відіграла брейкпойнт на своїй подачі в 11-му геймі, а далі взяла гейм на подачі суперниці і завершила поєдинок на свою користь – 6:1, 4:6, 7:5.
Всього за матч Козлова виконала 8 брейків, а Петерсон - 6.
Таким чином, Козлова вперше в кар'єрі зіграє в основі турніру в Ухані. Раніше Козловій тільки раз вдавалося виступити в основній сітці на змаганнях серії Premier 5 - в Дубаї в 2015 році.
Додамо, суперницею українки в першому колі основи стане одна з наступних тенісисток: Катерина Александрова, Олена Рибакіна, Елісон Ріск, Юлія Путінцева, Ван Яфань, Анастасія Севастова або одна з переможниць кваліфікаційного етапу.