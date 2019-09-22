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6 марта, 19:19 • 70286 просмотра

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6 марта, 17:12 • 113034 просмотра

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6 марта, 17:07 • 104845 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111672 просмотра

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Украинская теннисистка стала победительницей квалификации турнира WTA Premier 5

Украинская теннисистка стала победительницей квалификации турнира WTA Premier 5

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела квалификацию на турнире WTA Premier 5 с призовым фондом 2828000. Долл. в Ухане (Китай), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Противостояние с 2 сеяной Ребеккой Петерсон продолжалось 2 часа и 17 минут. В решающей партии теннисистки оформили по два брейка (4:4), украинка сыграла брейкпойнт на своей подаче в 11-м гейме, а затем взяла гейм на подаче соперницы и завершила поединок в свою пользу - 6:1, 4:6, 7:5.

Всего за матч Козлова выполнила 8 брейков, а Петерсон - 6.

Таким образом, Козлова впервые в карьере сыграет в основе турнира в Ухане. Ранее Козловой только раз удавалось выступить в основной сетке на соревнованиях серии Premier 5 - в Дубае в 2015 году.

Добавим, соперницей Украинский в первом круге основы станет одна из следующих теннисисток: Екатерина Александрова, Елена Рыбакин, Элисон Риск, Юлия Путинцева, Ван Яфань, Анастасия Севастова или одна из победительниц квалификационного этапа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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