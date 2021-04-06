Українська сторона у ТКГ більше не буде відвідувати Мінськ - Олексій Резніков

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“Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ці консультації як і раніше безпосередньо у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в Мінськ для зустрічей в реальному житті і все одно прийдеться шукати іншу країну, інше місто”, — наголосив він.

Олексій Резніков також зауважив, що довіри до Білорусі наразі немає, оскільки вона знаходиться під впливом РФ.

Як повідомляв УНН, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив про те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 14 квітня українська сторона запропонує повернутись до режиму припинення вогню на Великодні свята.