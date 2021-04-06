Українська сторона у ТКГ більше не буде відвідувати Мінськ - Олексій Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська сторона у ТКГ не буде відвідувати Мінськ, потрібно шукати інше місто та іншу країну. Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.
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“Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ці консультації як і раніше безпосередньо у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в Мінськ для зустрічей в реальному житті і все одно прийдеться шукати іншу країну, інше місто”, — наголосив він.
Олексій Резніков також зауважив, що довіри до Білорусі наразі немає, оскільки вона знаходиться під впливом РФ.
Як повідомляв УНН, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив про те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 14 квітня українська сторона запропонує повернутись до режиму припинення вогню на Великодні свята.