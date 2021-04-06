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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48846 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67616 просмотра

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Украинская сторона в ТКГ больше не будет посещать Минск - Алексей Резников

Украинская сторона в ТКГ больше не будет посещать Минск - Алексей Резников

Киев  •  УНН

 • 17986 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская сторона в ТКГ посещать не будет Минск, нужно искать другой город и другую страну. Об этом вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

Цитата

“Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить эти консультации прежнему непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни и все равно придется искать другую страну, другой город ”, - подчеркнул он.

Алексей Резников также отметил, что доверия к Беларуси пока нет, поскольку она находится под влиянием РФ.

Как сообщал УНН, председатель украӥнськоӥ делегациӥ в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 14 апреля украинская сторона предложит вернуться к режиму прекращения огня на Пасху.

Украинские Национальные Новости

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