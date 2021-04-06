Украинская сторона в ТКГ больше не будет посещать Минск - Алексей Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская сторона в ТКГ посещать не будет Минск, нужно искать другой город и другую страну. Об этом вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.
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“Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить эти консультации прежнему непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни и все равно придется искать другую страну, другой город ”, - подчеркнул он.
Алексей Резников также отметил, что доверия к Беларуси пока нет, поскольку она находится под влиянием РФ.
Как сообщал УНН, председатель украӥнськоӥ делегациӥ в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 14 апреля украинская сторона предложит вернуться к режиму прекращения огня на Пасху.