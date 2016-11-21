Українська мелодрама здобула перемогу на кінофестивалі у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Український фільм “Моя бабуся Фані Каплан” здобув приз у номінації “Найкращий іноземний фільм” на кінофестивалі у Лондоні. Про це повідомили на офіційній сторінці фільму у Facebook, передає УНН.
"Круто і неймовірно весело! Приз “Найкращий іноземний фільм” London Crystal Palace International Film Festival отримала стрічка “Моя бабуся Фані Каплан”, - йдеться у повідомленні.
У фільмі показано зворушливу історію кохання Фані Каплан, що розгортається на тлі революційних подій початку ХХ сторіччя.
Показ фільму у кінотеатрах почнеться 8 грудня.