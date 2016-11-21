Украинская мелодрама победила на кинофестивале в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинский фильм "Моя бабушка Каплан" получил приз в номинации "Лучший иностранный фильм" на кинофестивале в Лондоне. Об этом сообщили на официальной странице фильма в Facebook, передает УНН.
"Круто и невероятно весело! Приз " Лучший иностранный фильм " London Crystal Palace International Film Festival получила лента" Моя бабушка Каплан ", - говорится в сообщении.
В фильме показано трогательную историю любви Фани Каплан, которая разворачивается на фоне революционных событий начала ХХ века.
Показ фильма в кинотеатрах начнется 8 декабря.