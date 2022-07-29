Українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень, - Зеленський

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"Заслухав доповіді про удар окупантів на Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих", - сказав Президент.

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Зеленський зазначив, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Про обстріл проінформували Радбез ООН.

"Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді", - зауважив Президент.

Глава держави вкотре наголосив, що має бути чітке юридичне визнання росії державою – спонсором тероризму, зокрема зі сторони США.

"Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські полонені.