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Украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленевке на самый высокий международный уровень, - Зеленский

Киев • УНН

 • 101233 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленовке на самый высокий международный уровень, передает УНН.

Цитата

"Заслушал доклады об ударе оккупантов на Оленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших", - сказал Президент.

Подробности

Зеленский отметил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Оленевке на самый высокий международный уровень. Об обстреле проинформировали Совбез ООН.

"Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле", – отметил Президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что должно быть четкое юридическое признание России государством – спонсором терроризма, в том числе со стороны США.

"Россия доказала многочисленными терактами, что является самым большим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.

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