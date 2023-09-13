Українська армія посилиться БТР Bulldog: які переваги має британська бронетехніка

ukru
29 березня, 17:57 • 271301 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358055 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 298867 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334053 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299219 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219012 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203822 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163872 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534501 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175490 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55369 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58619 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70210 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78026 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81408 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391661 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534501 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568199 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565252 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204630 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358058 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174771 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165705 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136646 перегляди
Актуальне
Українська армія посилиться БТР Bulldog: які переваги має британська бронетехніка

Українська армія посилиться БТР Bulldog: які переваги має британська бронетехніка

Київ • УНН

 • 398615 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Бронетранспортери FV432 Mk.3 Bulldog, які передасть Велика Британія Україні, мають посилену броню, здатну витримати постріл з РПГ, а також динамічний захист, який підвищує їх живучість на полі бою. Крім того, вони оснащені новими двигунами, що забезпечують більшу швидкість і маневровість, повідомляє Military Media Center, передає УНН.

Деталі

FV432 Mk.3 Bulldog - модернізований варіант гусеничного бронетранспортера FV432. Модернізація провадилась у 2006 році на замовлення Міноборони Британії компанією BAE Systems Land Systems (зараз – RBSL). БТР призначений для транспортування особового складу і його вогневої підтримки на полі бою.

Основними перевагами FV432 Mk.3 Bulldog є:

Посилений захист. Під час модернізації FV432 було встановлено динамічний захист від ізраїльської компанії Rafael. Цей захист складається з спеціальних плит, які вибухають при попаданні вражаючого елементу, наприклад, кумулятивної струї. Внаслідок цього вражаючий елемент втрачає свою енергію та не може пробити броню.

Також на бічні проєкції машини було встановлено пластинчату броню. Вона призначена для захисту від протитанкових ракет, які мають менший діаметр, ніж кумулятивні снаряди. Пластини броні здатні відбити вражаючий елемент ракети, не дозволяючи йому проникнути всередину машини.

Широке озброєння. Бронетранспортер має широке озброєння. Стандартна комплектація включає кулемет калібру 7,62 мм з боєкомплектом у 1400 пострілів, встановлений на даху. Кулемет захищений броньованими оглядовими блоками. Під час модернізації деякі машини були оснащені дистанційно керованим модулем з 12,7-мм кулеметом M2.

Добре розвинена мобільність. FV432 Mk.3 Bulldog має хорошу мобільність. Новий турбодизель Cummins потужністю 250 к.с. дозволяє йому розвивати швидкість до 72 км/год і проїжджати до 600 км без дозаправки.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07