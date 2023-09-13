Українська армія посилиться БТР Bulldog: які переваги має британська бронетехніка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Бронетранспортери FV432 Mk.3 Bulldog, які передасть Велика Британія Україні, мають посилену броню, здатну витримати постріл з РПГ, а також динамічний захист, який підвищує їх живучість на полі бою. Крім того, вони оснащені новими двигунами, що забезпечують більшу швидкість і маневровість, повідомляє Military Media Center, передає УНН.
Деталі
FV432 Mk.3 Bulldog - модернізований варіант гусеничного бронетранспортера FV432. Модернізація провадилась у 2006 році на замовлення Міноборони Британії компанією BAE Systems Land Systems (зараз – RBSL). БТР призначений для транспортування особового складу і його вогневої підтримки на полі бою.
Основними перевагами FV432 Mk.3 Bulldog є:
Посилений захист. Під час модернізації FV432 було встановлено динамічний захист від ізраїльської компанії Rafael. Цей захист складається з спеціальних плит, які вибухають при попаданні вражаючого елементу, наприклад, кумулятивної струї. Внаслідок цього вражаючий елемент втрачає свою енергію та не може пробити броню.
Також на бічні проєкції машини було встановлено пластинчату броню. Вона призначена для захисту від протитанкових ракет, які мають менший діаметр, ніж кумулятивні снаряди. Пластини броні здатні відбити вражаючий елемент ракети, не дозволяючи йому проникнути всередину машини.
Широке озброєння. Бронетранспортер має широке озброєння. Стандартна комплектація включає кулемет калібру 7,62 мм з боєкомплектом у 1400 пострілів, встановлений на даху. Кулемет захищений броньованими оглядовими блоками. Під час модернізації деякі машини були оснащені дистанційно керованим модулем з 12,7-мм кулеметом M2.
Добре розвинена мобільність. FV432 Mk.3 Bulldog має хорошу мобільність. Новий турбодизель Cummins потужністю 250 к.с. дозволяє йому розвивати швидкість до 72 км/год і проїжджати до 600 км без дозаправки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.