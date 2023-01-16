Британія надасть Україні бронетранспортери Bulldog і не тільки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak, передає УНН із посиланням на Тhe Guardian.
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“Ще сотні одиниць броньованої техніки буде відправлено, включаючи Bulldog”, — сказав він, виступаючи в Палаті громад британського парламенту. Уоллес додав, що Велика Британія направить “десятки безпілотних літальних апаратів” для підтримки українських артилеристів, а також керовані ракети сімейства GMLRS та ПЗРК Starstreak.
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На думку британського міністра, ці постачання можуть призвести до зміни ходу конфлікту в Україні та витіснити російські війська з території республіки.
Він також наголосив, що британський пакет озброєнь “означає, що українці можуть перейти від існування до вигнання російських військ”.
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