Британія надасть Україні бронетранспортери Bulldog і не тільки

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“Ще сотні одиниць броньованої техніки буде відправлено, включаючи Bulldog”, — сказав він, виступаючи в Палаті громад британського парламенту. Уоллес додав, що Велика Британія направить “десятки безпілотних літальних апаратів” для підтримки українських артилеристів, а також керовані ракети сімейства GMLRS та ПЗРК Starstreak.

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На думку британського міністра, ці постачання можуть призвести до зміни ходу конфлікту в Україні та витіснити російські війська з території республіки.

Він також наголосив, що британський пакет озброєнь “означає, що українці можуть перейти від існування до вигнання російських військ”.

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