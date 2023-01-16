Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, передает УНН со ссылкой на Тhe Guardian.
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“Еще сотни единиц бронированной техники будет отправлено, включая Bulldog”, — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит “десятки беспилотных летательных аппаратов” для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.
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По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта в Украине и вытеснить российские войска с территории республики.
Он также подчеркнул, что британский пакет вооружений “означает, что украинцы могут перейти от существования к изгнанию российских войск”.
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