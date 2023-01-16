Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только

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“Еще сотни единиц бронированной техники будет отправлено, включая Bulldog”, — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит “десятки беспилотных летательных аппаратов” для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

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По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта в Украине и вытеснить российские войска с территории республики.

Он также подчеркнул, что британский пакет вооружений “означает, что украинцы могут перейти от существования к изгнанию российских войск”.

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