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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только

Киев • УНН

 • 541372 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, передает УНН со ссылкой на Тhe Guardian.

Британия предоставит Украине бронетранспортеры Bulldog и не только

Цитата

“Еще сотни единиц бронированной техники будет отправлено, включая Bulldog”, — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит “десятки беспилотных летательных аппаратов” для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

Добавим

По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта в Украине и вытеснить российские войска с территории республики.

Он также подчеркнул, что британский пакет вооружений “означает, что украинцы могут перейти от существования к изгнанию российских войск”.

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