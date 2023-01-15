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Велика Британія надасть Україні 30 самохідних гаубиць AS-90

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Велика Британія, крім сучасних танків Challenger, незабаром передасть для України три десятки самохідних гаубиць AS-90, відповідну заяву оприлюднили в уряді Великої Британії, пише УНН.

Велика Британія надасть Україні 30 самохідних гаубиць AS-90

Деталі

“Підрозділ з 14 танків Challenger 2 протягом наступних тижнів прибуде до країни... Очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 великих самохідних гармат AS-90”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в понеділок міністр оборони Великої Британії має презентувати у парламенті країни деталі нового пакета військової допомоги Україні.

“Сполучене Королівство найближчими днями розпочне навчати військовослужбовців Збройних сил України використовувати танки й гаубиці”, - йдеться в повідомленні.

Також Велика Британія має намір провести низку заходів з метою “активізації міжнародних дій”.

“Представники органів безпеки та оборони Великої Британії переконані у відкритті вікна можливостей, оскільки росія перебуває у слабкій позиції через проблеми з постачанням та моральним занепадом. Тому прем’єр-міністр заохочує союзників якомога швидше надати заплановану на цей рік допомогу, аби вони мала максимальний вплив”, - йдеться в заяві.

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