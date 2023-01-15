Великобритания предоставит Украине 30 самоходных гаубиц AS-90

Детали

“Подразделение из 14 танков Challenger 2 в течение следующих недель прибудет в страну... Ожидается, что за ним следом поступят около 30 больших самоходных пушек AS-90”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник министр обороны Великобритании должен представить в парламенте страны детали нового пакета военной помощи Украине.

“Соединенное Королевство в ближайшие дни начнет обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины использовать танки и гаубицы”, - говорится в сообщении.

Также Великобритания намерена провести ряд мероприятий с целью “активизации международных действий”.

“Представители органов безопасности и обороны Великобритании убеждены в открытии окна возможностей, поскольку россия находится в слабой позиции из-за проблем со снабжением и моральным упадком. Поэтому премьер-министр поощряет союзников как можно скорее предоставить запланированную на этот год помощь, чтобы они имели максимальное влияние”, - говорится в заявлении.

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