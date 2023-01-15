ЗМІ: Велика Британія відправить в Україну вертольоти Apache
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Велика Британія відправить в Україну вертольоти Apache, озброєні потужними ракетами Hellfire. Про це повідомляє Mirror з посиланням на анонімного високопоставленого представника британських військових, пише УНН.
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Зазначається, що Велика Британія відправить в Україну ударні вертольоти, озброєні ракетами Hellfire.
“Вертольоти Apache посилять боротьбу країни проти російських загарбників, яка триває вже 11-й місяць. Новий пакет підтримки, що включає танки, був підтверджений вчора прем’єр-міністром Ріші Сунаком”, — йдеться в повідомленні.
Високопоставлене джерело в оборонному відомстві повідомило Sunday People, що буде надіслано до чотирьох Apache — і вони будуть слідувати за 10 основними бойовими танками Challenger 2.
“Танки прибудуть першими, і це займе деякий час, перш ніж вертольоти можуть бути розгорнуті”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія прагне посилити підтримку Україні, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем, під час телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським.