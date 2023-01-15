СМИ: Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные мощными ракетами Hellfire. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя британских военных, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты, вооруженные ракетами Hellfire.
“Вертолеты Apache усилят борьбу страны против российских захватчиков, которая продолжается уже 11-й месяц. Новый пакет поддержки, включающий танки, был подтвержден вчера премьер-министром Риши Сунаком”, — говорится в сообщении.
Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сообщил Sunday People, что будет отправлено до четырех Apache — и они будут следовать за 10 основными боевыми танками Challenger 2.
“Танки прибудут первыми, и это займет некоторое время, прежде чем вертолеты могут быть развернуты”, — говорится в сообщении.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем, во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.