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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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СМИ: Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache

Киев • УНН

 • 469636 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные мощными ракетами Hellfire. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя британских военных, пишет УНН.

СМИ: Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache

Детали

Отмечается, что Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты, вооруженные ракетами Hellfire.

“Вертолеты Apache усилят борьбу страны против российских захватчиков, которая продолжается уже 11-й месяц. Новый пакет поддержки, включающий танки, был подтвержден вчера премьер-министром Риши Сунаком”, — говорится в сообщении.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сообщил Sunday People, что будет отправлено до четырех Apache — и они будут следовать за 10 основными боевыми танками Challenger 2.

“Танки прибудут первыми, и это займет некоторое время, прежде чем вертолеты могут быть развернуты”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем, во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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