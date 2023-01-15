СМИ: Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache

Детали

Отмечается, что Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты, вооруженные ракетами Hellfire.

“Вертолеты Apache усилят борьбу страны против российских захватчиков, которая продолжается уже 11-й месяц. Новый пакет поддержки, включающий танки, был подтвержден вчера премьер-министром Риши Сунаком”, — говорится в сообщении.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сообщил Sunday People, что будет отправлено до четырех Apache — и они будут следовать за 10 основными боевыми танками Challenger 2.

“Танки прибудут первыми, и это займет некоторое время, прежде чем вертолеты могут быть развернуты”, — говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем, во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.