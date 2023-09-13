Украинская армия усилится БТР Bulldog: какие преимущества имеет британская бронетехника

Детали

FV432 Mk.3 Bulldog - модернизированный вариант гусеничного бронетранспортера FV432. Модернизация производилась в 2006 году по заказу Минобороны Великобритании компанией BAE Systems Land Systems (сейчас – RBSL). БТР предназначен для транспортировки личного состава и его огневой поддержки на поле боя.

Основными преимуществами FV432 Mk.3 Bulldog являются:

Усиленная защита. Во время модернизации FV432 была установлена динамическая защита от израильской компании Rafael. Эта защита состоит из специальных плит, которые взрываются при попадании поражающего элемента, например, кумулятивной струи. Вследствие этого поражающий элемент теряет свою энергию и не может пробить броню.

Также на боковые проекции машины была установлена пластинчатая броня. Она предназначена для защиты от противотанковых ракет, которые имеют меньший диаметр, чем кумулятивные снаряды. Пластины брони способны отразить поражающий элемент ракеты, не позволяя ему проникнуть внутрь машины.

Широкое вооружение. Бронетранспортер имеет широкое вооружение. Стандартная комплектация включает пулемет калибра 7,62 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов, установленный на крыше. Пулемет защищен бронированными смотровыми блоками. Во время модернизации некоторые машины были оснащены дистанционно управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом M2.

Хорошо развита мобильность. FV432 Mk.3 Bulldog имеет хорошую мобильность. Новый турбодизель Cummins мощностью 250 л.с. позволяет ему развивать скорость до 72 км/ч и проезжать до 600 км без дозаправки.

Напомним

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.