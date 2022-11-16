Україномовні аудіогіди вже з’явилося у 32 країнах - Зеленська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що 50 україномовних аудіогідів з’явилися у місцях надзвичайного культурного та історичного значення 32 країн. Про це вона заявила на сторінці у Facebook, інформує УНН.
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«Маю гарну новину: уже 50 україномовних аудіогідів з’явилося у 32 країнах. Це 50 місць надзвичайного культурного та історичного значення, що зазвучали українською», - зазначила вона.
Деталі
За її словами, останні чотири аудіогіди запрацювали в Азербайджані, Словаччині та Норвегії.
«Азербайджан, історико-художній заповідник «Гобустан». Унікальне місце, де знайдено понад 6 тисяч наскельних малюнків. Одне з перших на планеті, де зародилося мистецтво», - написала Зеленська.
Також україномовний аудіогід з’явився у костелі Святого Мартіна у Словаччині - найбільшому готичному храму Братислави. Це найважливіша церква словацької столиці, яку відвідують мільйони туристів.
Крім того, Перша Леді України додала, що в Осло, столиці Норвегії, запрацювали одразу два аудіогіди: на автобусному турі Oslo Hop-оn Hop-оff bus, де він вже пройшов тестування серед українців, яких прихистила країна, та в Музеї Фрама з унікальною експозицією, присвяченою полярним експедиціям.
Доповнення
Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців із наближенням зимових місяців і підготувала більше 100 000 місць у центрах прийому, заявила у понеділок міністр інтеграції Агнешка Сцігай.