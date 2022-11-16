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Україномовні аудіогіди вже з’явилося у 32 країнах - Зеленська

Україномовні аудіогіди вже з’явилося у 32 країнах - Зеленська

Київ • УНН

 • 800801 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що 50 україномовних аудіогідів з’явилися у місцях надзвичайного культурного та історичного значення 32 країн. Про це вона заявила на сторінці у Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Маю гарну новину: уже 50 україномовних аудіогідів з’явилося у 32 країнах. Це 50 місць надзвичайного культурного та історичного значення, що зазвучали українською», - зазначила вона.

Деталі

За її словами, останні чотири аудіогіди запрацювали в Азербайджані, Словаччині та Норвегії.

«Азербайджан, історико-художній заповідник «Гобустан». Унікальне місце, де знайдено понад 6 тисяч наскельних малюнків. Одне з перших на планеті, де зародилося мистецтво», - написала Зеленська.

Також україномовний аудіогід з’явився у костелі Святого Мартіна у Словаччині - найбільшому готичному храму Братислави. Це найважливіша церква словацької столиці, яку відвідують мільйони туристів.

Крім того, Перша Леді України додала, що в Осло, столиці Норвегії, запрацювали одразу два аудіогіди: на автобусному турі Oslo Hop-оn Hop-оff bus, де він вже пройшов тестування серед українців, яких прихистила країна, та в Музеї Фрама з унікальною експозицією, присвяченою полярним експедиціям.

Доповнення

Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців із наближенням зимових місяців і підготувала більше 100 000 місць у центрах прийому, заявила у понеділок міністр інтеграції Агнешка Сцігай.

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