Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців

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У розмові з Radio Plus Сцігай сказала, що поки що немає ознак збільшення кількості біженців, які перетинають південний кордон з Україною, довжиною понад 500 кілометрів.

За її словами, лише від 5% до 6% із 20 000 осіб, які перетинають Польщу на кордоні, були біженцями, а решта – звичайним прикордонним рухом.

Заступник міністра внутрішніх справ Бартош Гродецький заявив, що переговори з українським урядом показали, що влада прагнутиме утримати в країні якнайбільше переміщених осіб. За його словами, Польща надає допомогу у будівництві контейнерних приміщень, обладнаних генераторами та опаленням.

Гродецький оцінив кількість українських біженців, які зараз перебувають у Польщі, приблизно в 1,3 мільйона осіб.

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